Поставки автомобильного бензина в Нахчыванскую Автономную Республику идут без перебоев, сообщили АПА в ЗАО SOCAR Petroleum.

«В ответ на вопросы относительно обеспечения Нахчыванской Автономной Республики автомобильным бензином и объемов его поставок сообщаем, что сокращений или задержек в поставках топлива не зафиксировано. Вопреки утверждениям, логистических или системных проблем с перевозкой топлива из Баку в Нахчыван нет. Доставка в Нахчыванскую Автономную Республику, как и в другие регионы страны, осуществляется на постоянной и системной основе в соответствии с текущим спросом и потребностями. Ежедневные и ежемесячные объемы поставок регулируются таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности региона в топливе», – заявили в SOCAR Petroleum.

В компании также подчеркнули, что действующая цепочка поставок работает без перебоев, а очередные партии топлива поступают в Нахчыван по установленному графику.

В компании отметили, что продолжают бесперебойно обеспечивать потребителей качественным топливом во всех регионах страны, включая Нахчыванскую Автономную Республику.