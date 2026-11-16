Новые санкции Евросоюза затронули российские нефтеперерабатывающие заводы, 50 банков и финансовых учреждений, а также компании, связанные с торговлей и перевозкой российской нефти, следует из опубликованного санкционного списка ЕС.

В документе отмечается, что энергетический сектор, в особенности нефтяная отрасль, остается одним из основных источников доходов российского правительства.

Под ограничения попали «Газпром нефтехим Салават», «Русинвест», «Волхов-Эко», «Киришинефтеоргсинтез», «Енисей», «Газпромнефть – Московский НПЗ», «ТАИФ-НК», «Газпромнефть-Омский НПЗ», Хабаровский нефтеперерабатывающий завод и «Орскнефтеоргсинтез».

В санкционный перечень также вошли Ильский нефтеперерабатывающий завод, Новошахтинский завод нефтепродуктов, «Балчуг-Петролеум», Саратовский нефтеперерабатывающий завод и другие предприятия. Ограничения коснулись и компаний, занимающихся разведкой и добычей энергоресурсов, а также закупкой, транспортировкой и продажей российской нефти и нефтепродуктов.

Всего за деятельность в секторах экономики, обеспечивающих доходы для продолжения войны против Украины, и поддержку «теневого флота» ЕС ввел санкции против 12 физических лиц и 101 организации.

В рамках мер против «теневого флота» в список включили компании из ОАЭ, Китая, Омана и Сейшельских Островов, которые закупают российские нефтепродукты. Под ограничения также попали бизнесмены, владеющие судами или управляющие ими и участвующие в незаконной перевозке российской нефти. Санкции затронули и компании, управляющие нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге.

В сфере электронной коммерции ограничения коснулись основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Ким, а также инвестора Александра Чачавы, владеющего контрольным пакетом акций Ozon.

Отдельный блок санкций связан с распространением дезинформации и вмешательством во внутренние дела стран ЕС. За подобную деятельность ограничения ввели против 30 физических лиц и двух организаций.

В список вошло московское Агентство социального проектирования и 24 связанных с ним человека. По данным Совета ЕС, агентство распространяет за рубежом пророссийскую пропаганду и дезинформацию по заданию администрации президента России, в том числе проводит целенаправленные операции против Германии.

Под санкции также попали российские телеведущие Виталий Елисеев и Петр Марченко, блогер Юрий Подоляка и представитель RT International Чей Боуз.

Ограничения предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на предоставление средств попавшим под санкции лицам и организациям. Физическим лицам также запрещен въезд в страны ЕС.