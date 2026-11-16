Клиенты крупнейших банков США столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов и проблемами при доступе к своим счетам, сообщает Associated Press.

Сбои затронули Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo и платежную систему Zelle.

Представитель Chase подтвердил наличие технических неполадок и подчеркнул, что они не связаны с кибератакой.

«Из-за технической проблемы некоторые транзакции выполняются дольше обычного, однако клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Мы работаем над тем, чтобы устранить проблему как можно скорее», — заявил представитель банка.

Некоторые пользователи Chase также получили уведомления о временной недоступности отдельных сервисов. Им рекомендовали повторить попытку позднее.

Сбои в работе банковских сервисов произошли спустя несколько дней после масштабного нарушения работы систем Microsoft. В пятницу неполадки продолжались несколько часов и затронули Outlook, Teams и ИИ-помощника Copilot.