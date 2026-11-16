Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать международное исламское движение «Братья-мусульмане» террористической организацией.

«Да, я признаю. Египет по моей просьбе оказал на «Братьев-мусульман» очень сильное давление», – ответил американский лидер на вопрос журналистов в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях по линии АСЕАН и АТЭС.

Ранее Госдепартамент США признал террористическими организациями лишь отдельные подразделения движения.

Напомним, по итогам промежуточных выборов в Конгресс США кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед станет первым сенатором-мусульманином. С начала следующего года он будет представлять штат Мичиган в верхней палате Конгресса. Ранее Трамп обвинял Эль-Сайеда, сына египетских иммигрантов, в связях с «Братьями-мусульманами».