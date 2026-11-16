Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины повышают риск ядерной аварии предстоящей зимой, предупредили представители органов ядерной безопасности 38 стран. Об этом сообщает Reuters.

В совместном заявлении ведомства выразили серьезную обеспокоенность ростом угроз для ядерной безопасности из-за войны России против Украины и продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Представитель европейских и скандинавских органов ядерной безопасности Пер Странд заявил Reuters, что в последние недели российские атаки стали опаснее. По его словам, Россия применяет беспилотники с более мощными боевыми частями, которые позволяют точнее поражать цели.

Странд предупредил, что самым опасным сценарием может стать масштабное отключение электричества по всей Украине, которое одновременно затронет все девять действующих ядерных реакторов страны.

В Украине расположены четыре атомные электростанции, три из которых продолжают работу и, по данным Reuters, обеспечивают около 80% потребляемой этой зимой электроэнергии. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России и не вырабатывает электричество, однако для охлаждения ядерного топлива ей требуется внешнее энергоснабжение.

«Одновременное нарушение работы девяти реакторов и возможный выброс радиоактивных веществ представляли бы собой чрезвычайно серьезную ситуацию», – подчеркнул он.

Заявление подано от имени представителей HERCA, WENRA и NORA, объединяющих органы ядерного и радиационного регулирования 38 стран, включая государства ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию.