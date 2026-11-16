Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с помощником президента России Юрием Ушаковым дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщил Кушнер.

«Сегодня утром Уиткофф и я провели беседу с Юрием Ушаковым с целью обсудить достигнутый прогресс и следующие шаги в мирном процессе (урегулирования в Украине)», – написал он в соцсети X.

По словам Кушнера, после этого они с Уиткоффом также провели телефонный разговор с представителями Украины, советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представителями ЕС и НАТО.

Кушнер заявил, что президент США Дональд Трамп «полон решимости добиться устойчивого мира», а Вашингтон «полностью привержен тому, чтобы сделать все возможное для достижения этой цели».

Американский спецпосланник отметил, что в процессе урегулирования есть прогресс, однако окончательное соглашение должно получить одобрение России.

По его словам, следующую многостороннюю встречу по Украине планируют провести в ближайшее время. Сейчас стороны готовят ее повестку.