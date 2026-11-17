Турция разрабатывает предложения, которые должны помочь обеспечить безопасность судоходства в Черном море и возобновить поставки украинского зерна на мировые рынки, заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью Anadolu.

«У нас есть идеи о том, как создать основу, приемлемую для обеих сторон, несмотря на их нежелание идти на временные договоренности. Но пока рано выносить эти предложения на публику – мы обсуждаем их с заинтересованными сторонами», – сказал министр.

По словам Фидана, Анкара уже провела консультации с Болгарией, Румынией и Украиной, а ранее обсуждала этот вопрос и с российской стороной. Часть предложений удалось доработать, однако договориться о них пока непросто.

Глава турецкого МИД отметил, что Москва не готова заключать с Киевом временное соглашение о безопасности в Черном море без достижения постоянного мирного соглашения.