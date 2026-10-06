Великобритания продолжает укреплять партнерство с Азербайджаном, способствующее экономическому росту.
Об этом посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман написал на своей странице в соцсети X.
«Мы продолжаем укреплять наше партнерство, способствующее экономическому росту! Во время первого визита госминистра Анаса Сарвара в Азербайджан мы встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Великобритания, являющаяся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, продолжает поддерживать развитие новых торговых и инвестиционных возможностей для бизнеса обеих стран», — отметил дипломат.