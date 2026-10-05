Главная миссия учителя заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании образованных и ответственных поколений.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем поздравлении по случаю 5 октября — Всемирного дня учителя.

Он отметил, что преподавание — одна из самых сложных, но и самых почетных профессий: