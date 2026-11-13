Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных решений на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Выступая на встрече лидеров ЕС в Дублине, Мерц заявил, что некоторые европейские политики опасаются повторения «момента Анкориджа».

«Пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе команды Европы и команды Украины», — обратился канцлер к американской стороне.

По словам Мерца, в ближайшее время ожидаются первые переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с непосредственным участием представителей Евросоюза.

Он также отметил, что Россия намерена обсуждать пересмотр системы безопасности в регионе, однако европейские страны не считают это необходимым, поскольку существующая система уже действует.