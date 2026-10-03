VIII съезд правящей партии «Ени Азербайджан», состоявшийся в Баку, без преувеличения можно назвать одним из важнейших внутриполитических событий последних лет. Центральным событием съезда стало выступление председателя партии, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Обозначенные им задачи во многом определяют политическую повестку на предстоящие годы. Но среди основных тем хотелось бы особо выделить укрепление безопасности и защиту права Азербайджана самостоятельно определять своё будущее. Именно с этим связаны и экономические планы, и отношения с внешним миром.

Важно, что нынешний съезд впервые проходил после полного восстановления суверенитета страны, и если предыдущий, состоявшийся в марте 2021 года и подводил итоги Второй карабахской войны, то теперь речь шла о закреплении достигнутого. Победа открыла новые возможности, хотя угрозы, с которыми сталкивается страна не исчезли, а изменились.

Обращаясь к истории, президент Алиев связал нынешние достижения с курсом, заложенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым после его возвращения к власти. Чтобы показать, в каких условиях начиналась эта работа, он поверг резкой критики деятельность республиканских руководителей периода распада СССР и первых лет независимости, когда страна оказалась перед угрозой утраты государственности. Именно их «стараниями» страна чуть было не столкнулась с рисками окончательно распада и траты независимости. И лишь решительные действия Гейдара Алиева и преемственность в реализации его политического курса позволила преодолеть тот кризис и добиться сегодняшних результатов. Поэтому и в новых условиях, как подчеркнул президент, отдельные задачи могут меняться, но генеральная линия должна сохраняться.

Значительное место в речи заняла оценка событий между войной 2020 года и сентябрём 2023 года. Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что ответственность за оккупацию несут не только прежние, но и нынешние армянские власти. Их участие в мирном процессе не отменяет тяжести совершенных ими ошибок. Баку готов сотрудничать с Ереваном, но не намерен позволять переписывать историю и выдавать вынужденное признание новых реалий за проявление доброй воли.

Это относится и к внешним посредникам. Нынешнее положение стало результатом подготовки Азербайджана, его военных побед и дипломатической работы, а отнюдь не действий посредников. Бывшие сопредседатели Минской группы практически прямо поддерживали Армению и продолжают делать это сегодня, правда, каждый исходя из своих интересов. Для Баку такой опыт подтверждает, что безопасность страны нельзя ставить в зависимость от обещаний ведущих держав.

При этом глава азербайджанского государства отметил, что сегодня войны нет, а на границах сохраняется спокойствие. Решение остановить боевые действия после достижения поставленных целей объясняется сознательным выбором в пользу мира. Но мирная обстановка не освобождает государство от необходимости укреплять армию. Договорённости создают условия для сотрудничества, а собственный военный потенциал защищает страну от попыток пересмотреть их силой.

В этом отношении особенно показательно прозвучали слова о закупках вооружений. Азербайджан приобретал их за собственные средства, иногда по ценам выше мировых. Конечно, у Баку были друзья и партнёры, оказывавшие военно-техническое содействие. Но, как подчеркнул президент, страна ни разу не осталась в долгу. Возможность «оплачивать свою безопасность» уменьшает зависимость от поставщика. За покровительство же рано или поздно требуют политических уступок.

По той же причине важно развивать собственную оборонную промышленность. Закупленное оружие требует обслуживания и модернизации, а поставки могут зависеть от политической обстановки. Чем больше страна способна производить сама, тем сложнее использовать её военные потребности как средство давления.

Но, пожалуй, особенно серьёзное предупреждение касалось идеологической безопасности. Ильхам Алиев ставит её рядом с физической безопасностью государства. Сильная армия защищает границы, однако вмешиваться во внутренние дела можно и через интернет, социальные сети и новые технологии, воздействуя на взгляды граждан.

Именно в этом контексте президент говорил о зарубежных ресурсах на азербайджанском языке. Их деятельность направлена на ослабление общественного единства и подрыв самостоятельного курса страны. Используя знакомые людям проблемы и переживания, чужие политические интересы пытаются выдать за их собственные. Такое воздействие становится инструментом гибридной войны, позволяющим вмешиваться в жизнь государства без военного вторжения.

Однако отвечать на него одними обвинениями невозможно. Необходимо показывать, где распространяется ложь и кому она выгодна. Отсюда и требование к партийным структурам отказаться от шаблонов и формальных мероприятий. Отчёты о собраниях не заменяют разговора с обществом. Нужно объяснять решения и отвечать на вопросы там, где люди получают информацию.

Важную роль в этом глава азербайджанского государства справедливо отвёл образованию и патриотизму. Вместе с тем доверие граждан зависит и от решения повседневных проблем. Если их игнорировать, ими воспользуются те, кто стремится настроить общество против государства. Поэтому разъяснение политики должно сопровождаться конкретной работой с людьми.

Во внешних отношениях Баку также стремится сохранять свободу решений. Президент напомнил о стратегических отношениях с США и Китаем, партнёрствах с десятью странами Евросоюза, расширении связей с Центральной Азией и вступлении в D-8. Чем шире круг партнёров, тем меньше возможностей у одного из них диктовать свои условия.

При этом разногласия не исключают сотрудничества там, где интересы совпадают.

Но самостоятельная политика требует и сильной экономики. Президент привёл конкретные цифры, характеризующие потенциал развития страны. Внешний государственный долг составляет 5,6 процентов ВВП, а валютные резервы достигли 90 миллиардов долларов и значительно превышают долг. Это позволяет решать крупные задачи без чрезмерной зависимости от кредиторов. Дополнительные возможности открывают инвестиционные контракты на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заключённые на двух форумах. Теперь важно, чтобы договорённости дали конкретный экономический результат.

Особое значение в развитии экономики по-прежнему сохраняет энергетика. Надёжные поставки энергетического сырья по-прежнему укрепляют отношения Азербайджана со странами-покупателями. При этом снижение добычи на старых месторождениях требует новых проектов. Баку ищет дополнительные источники нефти и возможности увеличения поставок газа, развивает нефтепереработку внутри страны и за рубежом.

В этом же контексте прозвучала критика чрехмерным увлечением «зелёной повесткой». Ильхам Алиев указал на противоречие, когда государства продолжают нуждаться в нефти и газе, одновременно критикуя их производителей.

Наряду с энергетикой растёт и значение транспорта. Ожидаемый транзит в текущем году составляет 16 миллионов тонн, среднесрочная цель — 30 миллионов. Средний коридор и маршрут Север — Юг должны приносить дополнительные доходы и укреплять роль Азербайджана в международной торговле. Но географические преимущества необходимо подкреплять надёжностью перевозок и согласованной работой с соседями.

Большое место в реализации приоритетных тем занимает восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. По информации президента, там уже живут, работают и учатся 96 тысяч человек. На развитие регионов выделено 28 миллиардов манатов, бывшие вынужденные переселенцы расселены в 48 населённых пунктах. Теперь важно обеспечить условия для постоянной жизни и работы на родной земле. Именно это закрепляет результаты освобождения территорий.

И, наконец, Ильхам Алиев объявил о повышении минимальной заработной платы, пенсий и пособий в 2027 году. Азербайджанское государство понимает, что укрепление безопасности и восстановление освобождённых территорий должны сопровождаться улучшением жизни людей. Ведь гражданам важно ощущать результаты развития страны и в собственном благополучии.

В целом, выступление главы азербайджанского государства показало, что восстановление суверенитета открыло следующий этап развития страны. Победа расширила возможности Азербайджана, но использовать их предстоит в условиях продолжающегося давления и соперничества. Поэтому опора на собственные силы остаётся необходимым условием сохранения права самому определять своё будущее.