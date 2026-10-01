Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана предупредила о резком ухудшении погоды в Баку, на Абшероне и в регионах страны.

В Баку и на Абшеронском полуострове вечером 2 октября ожидаются интенсивные ливни и грозы. До утра 3 октября дожди временами могут быть сильными. Неустойчивая погода с периодическими осадками сохранится до утра 4 октября.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5–8 градусов. В ночь на 3 октября ожидается +14…+16°C, днем — всего +16…+18°C.

В регионах Азербайджана неустойчивая погода прогнозируется со 2 по 5 октября. В Нахчыване, Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в Газах-Гянджинской, Балакен-Шекинской, Центрально-Аранской, Губа-Гусарской и Горном Ширване местами ожидаются интенсивные ливни, грозы и град, в горах — снег.

Наиболее сильные осадки прогнозируются вечером 2 октября и в течение 3 октября.

Из-за обильных дождей ожидается повышение уровня воды в реках. На отдельных реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона и Нахчывана существует вероятность кратковременных паводков и селей.

В регионах температура воздуха постепенно понизится на 5–10 градусов.