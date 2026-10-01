Слухи о возможном повышении тарифов на общественный транспорт в Азербайджане пока преждевременны и не имеют под собой оснований для обсуждения на официальном уровне. Об этом Minval заявил эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров, комментируя информацию о возможном изменении стоимости проезда в автобусе.

«В настоящее время я не видел никаких обсуждений, связанных с изменением тарифа на общественный транспорт, и мы в таких обсуждениях не участвовали», — отметил эксперт.

По его словам, вопрос изменения тарифов может возникнуть после того, как система брутто-контрактов будет полноценно внедрена и охватит все маршруты. Система брутто-контрактов — это модель организации общественного транспорта, при которой городские власти оплачивают работу перевозчиков за пройденный километраж и соблюдение расписания, а не за количество перевезенных пассажиров.

«После этого, вероятно, такой вопрос может возникнуть. Но в таком случае необходимо будет определить модель: сохранится ли действующая система оплаты, будет ли оплата осуществляться с учетом времени либо пройденного расстояния», — пояснил Джафаров.

Он подчеркнул, что на данный момент эти вопросы еще не вынесены на общественное обсуждение и не обсуждались на экспертном уровне. Таким образом, говорить о конкретном повышении стоимости проезда пока преждевременно: вопрос тарифов, по словам эксперта, может рассматриваться после завершения перехода на новую модель контрактов и определения принципов оплаты проезда.