Устойчивый мир и соблюдение прав человека невозможны в условиях безнаказанности. Об этом заявила представитель организации — члена Национального форума НПО Азербайджана Нигяр Рамазанова, выступая 1 октября на заседании в Женеве в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

«До сих пор ни один из лиц, совершивших тяжкие преступления против азербайджанцев в годы конфликта и оккупации и проживающих в настоящее время в Армении, не был привлечен к ответственности», — отметила Рамазанова.

По ее словам, некоторые слои армянского общества, напротив, представляют таких людей как героев. Она подчеркнула, что безнаказанность за совершенные преступления противоречит международному правосудию и препятствует настоящему примирению между народами.

Отдельно представитель НПО затронула тему реваншистских настроений в армянском обществе.

«Некоторые лица и организации, призывающие к новой агрессии против Азербайджана и выдвигающие территориальные претензии, продолжают свою деятельность», — добавила она.

Рамазанова заявила, что для достижения устойчивого мира необходимо предпринимать конкретные шаги. По ее словам, нужно привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в прошлом, прекратить деятельность организаций, призывающих к насилию, а также ликвидировать структуры, продвигающие территориальные претензии к соседним государствам.

Она также затронула вопрос культурного наследия. По словам Рамазановой, в период оккупации с территорий Азербайджана в Армению были вывезены многочисленные ценные культурные объекты.

«Мы призываем Армению вернуть Азербайджану культурные ценности, вывезенные в период оккупации», — заявила она, отметив, что в мире существуют многочисленные положительные примеры возвращения похищенных культурных ценностей.

Кроме того, Рамазанова отметила, что заявления и деятельность организации Christian Solidarity International, направленные против Азербайджана, негативно влияют на продолжающийся между Азербайджаном и Арменией процесс мира и нормализации отношений.