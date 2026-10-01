Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) расследует массовое отравление, произошедшее на свадьбе в банкетном зале «Гюнеш» в Кюрдамирском районе.

Как сообщили в АПБА, по предварительным данным, банкетный зал был арендован, а продукты для свадебного мероприятия были приготовлены организаторами свадьбы и поданы гостям.

Агентство принимает соответствующие меры для установления причин произошедшего.

В АПБА отметили, что приготовление и хранение продуктов в домашних условиях для свадеб, помолвок и других массовых мероприятий с несоблюдением температурного режима, правил личной гигиены и других требований безопасности пищевых продуктов повышает риск пищевых отравлений.

Отметим, что отравился 91 человек.