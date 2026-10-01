Государственный министр Великобритании по вопросам обороны Вернон Коакер в ходе визита в Азербайджан провел встречи с министром обороны Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман сообщил, что на встрече Коакера и Гасанова обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной сфере и возможности дальнейшего расширения двусторонних связей.

«В становящемся все более сложным мире надежное партнерство важно как никогда», — отметил британский дипломат.

На встрече с Вугаром Мустафаевым стороны обсудили оборонную промышленность, технологии и инновации, а также возможности углубления сотрудничества в этих направлениях.