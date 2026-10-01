Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем как с дружественной страной и надежным стратегическим партнером.

Об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Глава государства отметил высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Китаем, взаимное доверие и понимание, а также последовательную поддержку двумя странами суверенитета и территориальной целостности друг друга.

«Выход наших межгосударственных отношений на совершенно новый исторический этап — уровень всестороннего стратегического партнерства — является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и последовательных совместных усилий», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что сложившийся уровень взаимодействия свидетельствует о дальнейшем укреплении азербайджано-китайских связей и переходе отношений двух стран на качественно новый этап.