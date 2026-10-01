Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило в Гяндже нелегальный цех по переработке куриного мяса, работавший в частном жилом доме.

В ходе проверки установлено, что куриное мясо отделяли от костей без соблюдения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм, после чего продукцию поставляли в донерные.

По данным АПБА, замороженных кур размораживали на открытом воздухе, мясо не проходило ветеринарную экспертизу и поставлялось без необходимой маркировки и этикеток. Перевозка осуществлялась на личном автомобиле без соблюдения требуемого температурного режима.

Для лабораторных исследований были отобраны образцы продукции. На ответственное хранение помещены 840 кг замороженного и 22 кг размороженного куриного мяса.

По факту составлен административный протокол, выданы обязательные предписания. Деятельность нелегального цеха приостановлена.