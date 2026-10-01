В Азербайджан из Польши экстрадирован гражданин страны Зиреддин Эльчин оглу Рустамов, находившийся в международном розыске.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана.

По данным ведомства, местонахождение разыскиваемого Интерполом мужчины было установлено в Польше, где его задержали.

Рустамов обвиняется в мошенничестве в крупном размере. По материалам дела, в 2023 году он, злоупотребляя доверием и вводя потерпевших в заблуждение ложными обещаниями, завладел их имуществом и причинил значительный материальный ущерб.

После запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана и проведенных переговоров польская сторона дала согласие на его экстрадицию.

1 октября сотрудники Минюста и Пенитенциарной службы доставили Рустамова из Варшавы в Азербайджан. На основании решения суда он помещен в следственный изолятор.