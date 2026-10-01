Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией развивается по четырем основным направлениям.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, выступая на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку, передает АПА.

По его словам, после Второй Карабахской войны геополитическая ситуация в регионе существенно изменилась, а процесс между Баку и Ереваном продолжается.

«У нас есть четыре направления. Первое — мирный договор, второе — делимитация, третье — транспортные связи, четвертое — контакты между гражданскими обществами», — заявил Шафиев.

Он отметил, что в последнее время в процессе возникли определенные сложности, в том числе связанные с вопросами культурного наследия. При этом, по оценке Шафиева, в целом сохраняется положительная динамика.

Глава Центра анализа международных отношений также подчеркнул роль Грузии, заявив, что устойчивый мир на Южном Кавказе невозможен без ее участия. По его мнению, Азербайджану, Армении и Грузии важно сформировать общую платформу для политического и экономического сотрудничества.

Среди факторов, имеющих значение для дальнейшего развития региона, Шафиев также назвал Средний коридор, энергетику и интеграционные процессы. Он отметил, что энергетическое сотрудничество не должно ограничиваться традиционными нефтью и газом и включает развитие альтернативной энергетики.