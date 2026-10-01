Самовольная установка зарядных устройств для электромобилей в подземных паркингах многоквартирных домов значительно повышает риск возникновения пожаров.

Об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В МЧС отметили, что на фоне роста числа электромобилей в стране увеличивается и количество зарядных устройств. Однако их установка без соблюдения технических норм и требований пожарной безопасности может привести к перегреву оборудования, короткому замыканию и возгоранию.

Особую опасность представляет установка зарядок в подземных паркингах без учета технических условий, использование кабелей и оборудования, не рассчитанных на соответствующую электрическую нагрузку, а также неправильная прокладка проводки и отсутствие необходимых средств защиты.

Риск пожара также повышают поврежденные кабели и оборудование, отсутствие регулярного технического контроля и оставление процесса зарядки без надлежащего контроля.

МЧС призвало владельцев электромобилей и организации, устанавливающие зарядные устройства, строго соблюдать правила безопасности. Зарядные станции должны монтироваться в соответствии с правилами устройства электроустановок и техническими условиями, утвержденными энергоснабжающей организацией.

В ведомстве также предупредили, что пользоваться зарядкой нельзя при повреждении устройства, кабеля или разъема, появлении запаха горелой изоляции, дыма либо необычных звуков.