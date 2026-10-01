Американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как Пи Дидди, перевели в одиночную камеру после публикаций о привилегированных условиях его содержания в тюрьме Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Накануне NBC News рассказал, что рэпер устроил себе «люкс» в исправительном учреждении Форт-Дикс. По данным телеканала, Комбс организовал среди заключённых персональную услугу, пользовался социальными сетями через контрабандные телефоны и распивал с другими заключёнными дорогой алкоголь.

После выхода материала NBC News администрация тюрьмы начала расследование, а Пи Дидди вновь поместили в изолятор строгого режима/

Ранее рэпер уже находился в одиночной камере в июле. По информации источника NBC News, тогда его перевели туда после конфликта с другим заключённым.

В октябре 2025 года Комбса приговорили к 50 месяцам лишения свободы за перевозку женщин через границу с целью вовлечения в проституцию. По наиболее тяжёлым обвинениям, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкет, суд его оправдал.

Наказание Пи Дидди отбывает в тюрьме Форт-Дикс в Нью-Джерси, где предусмотрен более низкий уровень безопасности и действует программа лечения наркозависимости.