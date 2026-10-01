Гендиректор SpaceX Илон Маск, основатель Anduril Палмер Лаки и бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич войдут в руководство новой структуры Пентагона, отвечающей за изучение будущих способов ведения войны под названием «Проект Меридиан». Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

Проект займется изучением будущих способов ведения войн и разработкой оружия и систем, которые могут потребоваться США в 2030, 2050 и 2100 годах.

Axios отмечает, что это первое назначение Маска в администрацию президента США Дональда Трампа после их ссоры и ухода бизнесмена из Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) в конце мая.