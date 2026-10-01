Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после получения дипломатической ноты от России с предупреждением о готовности применить ядерное оружие при попытке изолировать Калининградскую область призвал страны альянса сохранять спокойствие и поддерживать Украину. Его слова приводит Politico.

«Вот что мы хотим сказать: сохраняйте спокойствие, продолжайте в том же духе, поддерживайте Украину», — сказал генсек НАТО.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия направила НАТО дипломатическую ноту о готовности применить ядерное оружие в случае попытки изолировать Калининградскую область.