В Сабирабадском районе Азербайджана мужчина, неоднократно привлекавшийся к ответственности за неуплату алиментов, приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Житель села Чёль Бешдели 1984 года рождения после развода должен был выплачивать алименты на двоих детей. Его задолженность достигла 9 668 манатов. сообщает Qafqazinfo,

Мужчина фактически с самого начала отказывался платить алименты. В 2021 году против него возбудили уголовное дело за умышленное неисполнение решения суда, и он получил год лишения свободы. После освобождения в 2022 году ситуация не изменилась.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного исполнителя, мужчина продолжал уклоняться от выплат. За невыполнение требований исполнителя его впоследствии дважды подвергали административному аресту — сначала на 10, а затем на 15 суток.

После очередного отказа погасить задолженность было возбуждено новое уголовное дело. В суде мужчина заявил, что может выплатить 4 тыс. манатов, однако его бывшая супруга потребовала погасить долг полностью.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.