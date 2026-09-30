Ситуация с рейсом Flydubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив и был вынужденно направлен в Саудовскую Аравию, находится под контролем, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал Channel 12.

Израильские власти принимают меры для безопасного возвращения пассажиров в страну, сообщила канцелярия премьера. «Инцидент находится под контролем, и в настоящее время принимаются все меры для безопасного возвращения израильских пассажиров в Израиль», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате. Связь с экипажем была потеряна, однако восстановилась через несколько минут.

Перед подлетом к Тель-Авиву самолет резко изменил курс и начал удаляться от города. Судно перенаправили на посадку в Саудовскую Аравию, он приземлился около 11:00 по Баку. Самолет сопровождался сначала израильскими, а затем — саудовскими истребителями.

По данным телеканала, между пилотами судна возник конфликт, который перерос в драку, из-за чего был активирован код 7700. Авиакомпания подтвердила факт перепалки, отметив, что конфликт продолжился, пока один из них не потерял сознание.

По данным Channel 12 один из пилотов имеет российское происхождение, а второй — украинское.