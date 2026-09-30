Сегодня из-за того, что дома не зарегистрированы, не уплачивается налог на имущество, который должен поступать муниципалитетам.
Об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента, передает АПА.
Депутат отметил, что сегодня муниципалитеты не могут собирать налог с этих домов:
«Это должно найти отражение в соответствующих законах. Муниципалитеты взимают одинаковый налог с физических и юридических лиц, это нужно менять. Несмотря на то, что прошло 27 лет, карты муниципалитетов до сих пор не предоставлены. Хотя мы неоднократно поднимали этот вопрос перед Кабинетом министров, на протяжении 27 лет карта муниципальной собственности так и не была представлена. Есть ряд вопросов, решение которых создаст условия для дальнейшего развития муниципалитетов. Принятие соответствующих изменений в законодательство придаст новый импульс развитию муниципалитетов».