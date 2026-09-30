Сегодня из-за того, что дома не зарегистрированы, не уплачивается налог на имущество, который должен поступать муниципалитетам.

Об этом заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента, передает АПА.

Депутат отметил, что сегодня муниципалитеты не могут собирать налог с этих домов: