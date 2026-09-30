В арсенале азербайджанской армии имеются современные вооружение и боевая техника.

Как передает минобороны, об этом говорится в обращении министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2026.

По словам министра, в армии применяются новейшие технические решения и цифровые инновации.

«Стремительное развитие науки и технического прогресса постепенно заменяет традиционные методы обороны новыми подходами. Нейросети, лазерные технологии, беспилотные летательные аппараты различного назначения и управляемые искусственным интеллектом системы требуют совершенно иного взгляда на оборонную концепцию государств», — отметил Гасанов.

Он подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание расширению оперативных возможностей армии, обновлению материально-технической базы и оснащению самыми современными системами вооружения.