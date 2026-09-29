Казахстан и Германия намерены укреплять энергетическое сотрудничество, в том числе развивать поставки казахстанской нефти и газа в Европу, говорится в совместной декларации президентов двух стран Касым-Жомарта Токаева и Франка-Вальтера Штайнмайера.

Документ был принят по итогам официального визита президента Казахстана в Берлин.

«Президенты приветствуют тесное взаимодействие в целях укрепления энергетической безопасности и диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей, в том числе нефти и газа в Европу. Стороны намерены развивать сотрудничество в рамках Казахстанско-Германского энергетического диалога и через офис H2-Diplo в Астане в целях укрепления надежности энергоснабжения, развития энергетических коридоров, декарбонизации промышленности, расширения использования возобновляемых источников энергии и зеленого водорода», — говорится в декларации.

Астана и Берлин также приветствовали сотрудничество стран Центральной Азии и Германии в формате «С5+1» и выразили ожидание нового саммита в ближайшей перспективе.