Более 300 тыс. работников государственного сектора приняли участие в массовых демонстрациях, прошедших во вторник по всей Франции, сообщает BFMTV со ссылкой на Всеобщую конфедерацию труда (CGT).

По данным профсоюза, в Париже на акцию вышли 70 тыс. человек, тогда как столичная префектура оценила число участников в 30 тыс., включая около 8 тыс. пожарных. Инцидентов во время шествия не зафиксировано.

CGT также сообщил примерно о 30 тыс. участников в Марселе, 11 тыс. – в Тулузе, по 10 тыс. – в Лилле и Бордо, а также по 8 тыс. – в Лионе и Орлеане.

Демонстрации прошли по призыву восьми ведущих профсоюзов государственного сектора Франции. Участники требуют повышения зарплат, увеличения численности сотрудников и финансирования государственных служб.

Профсоюзы также выступают против нового замораживания индексации зарплат, которое власти рассматривают в рамках проекта бюджета Франции на 2027 год.

20:12 Массовые протесты проходят во Франции – акции старшеклассников охватили более 200 школ, а несколько тысяч пожарных вышли на улицы Парижа с требованиями повысить зарплаты и увеличить финансирование службы.

По данным телеканала BFMTV, в некоторых учебных заведениях протесты старшеклассников частично парализовали работу, а в 40 школах занятия полностью прекращены. Акции главным образом проходят в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в Гренобле, Лилле, Ницце и Лионе.

Старшеклассники в Иль-де-Франс уже неделю проводят акции у учебных заведений, выступая против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В ряде случаев протесты перерастают в беспорядки, сопровождаясь поджогами и столкновениями с полицией.

Одновременно в Париже несколько тысяч пожарных вышли на демонстрацию, требуя повышения заработной платы, увеличения финансирования пожарно-спасательных служб и набора дополнительного персонала.

По данным ТАСС, пожарные недовольны хронической нехваткой средств для тушения пожаров. Профсоюзы также указывают на рост нагрузки на пожарно-спасательные подразделения.

Шествие началось на площади Италии на юго-востоке Парижа. Участники акции, прибывшие из разных регионов страны, зажигали красные дымовые шашки, включали сирены и взрывали петарды.

Демонстрация пожарных проходит после чрезвычайно напряженного летнего сезона лесных пожаров во Франции.

