Азербайджанский язык начнут изучать в двух общеобразовательных школах Бишкека в рамках соглашения об обмене учителями между Азербайджаном и Кыргызстаном, сообщило азербайджанское посольство в республике.

Занятия будет проводить педагог Улькер Вердиева, прибывшая в Кыргызстан в рамках договоренностей о взаимном обмене учителями кыргызского и азербайджанского языков. В свою очередь, учитель из Кыргызстана отправится в Азербайджан, где будет преподавать кыргызский язык и литературу.

Представление азербайджанского педагога состоялось на встрече министра просвещения Кыргызстана Догдуркул Кендирбаевой с послом Азербайджана в Бишкеке Лятифом Гандиловым.

В Бишкеке действуют две школы, построенные при финансовой поддержке Азербайджана, – школа №103 имени Низами Гянджеви и школа №20 имени Гейдара Алиева. Обе школы открылись в 2022 году во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бишкек при участии президента Кыргызстана Садыра Жапарова.