Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Москву сесть за стол переговоров и начать «серьезный диалог с целью прекращения этой войны».

«Россия не выиграет эту войну. Более того, сама Россия понесет колоссальный ущерб, в том числе в экономической сфере. Мы уже сейчас видим, в каком сложном положении находится российская экономика. Продолжение этой войны дорого обойдется России», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По его словам, если Москва не готова к переговорам с Киевом, Берлин будет продолжать поддерживать Украину «еще долгое время».

Мерц также заявил о намерении продолжить обсуждение замены российской нефти казахстанской. Кроме того, канцлер сообщил, что «прилагает все усилия», чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны в преддверии зимы.