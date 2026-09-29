Глава Пентагона Пит Хегсет объявит о сокращении на 20% численности генералов и адмиралов в вооруженных силах США, сообщает Fox News.

Ожидается, что об этом Хегсет заявит в среду на базе Квантико в штате Вирджиния в рамках послания о состоянии американских вооруженных сил. Глава Пентагона также представит приоритеты военного ведомства на предстоящий год.

Согласно служебным запискам, с которыми ознакомился телеканал, Хегсет еще в сентябре утвердил планы сокращения числа командных должностей в армии, военно-морских силах, ВВС и резерве.

Новая цель вдвое превышает предусмотренное ранее сокращение на 10% числа генеральских и адмиральских должностей. В рамках прошлогодних мер также планировалось на 20% сократить число четырехзвездных генералов на действительной службе и генералов Национальной гвардии.

Хегсет охарактеризовал проводимые изменения формулой «меньше генералов, больше солдат». По его словам, сокращение числа высокопоставленных штабных должностей позволит перенаправить ресурсы и полномочия в пользу военнослужащих, находящихся ближе к зоне боевых действий.

При этом речь не идет о повсеместном сокращении на 20% числа офицеров, занимающих соответствующие должности. Как сообщил Fox News источник в Министерстве обороны США, часть должностей будет понижена в звании, а не полностью упразднена.