Посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани оказался в центре дипломатического скандала после публикации в Facebook, посвящённой грузинской царице Кетеван.

Дипломат разместил изображение царицы, спроецированное на фасад здания посольства Ирана, и сообщил, что намерен представить результаты своих предварительных исследований об этой исторической личности.

Публикация вызвала недовольство представителей парламента Грузии. Председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе призвал иранского посла соблюдать дипломатический протокол и воздерживаться от подобных комментариев по историческим вопросам.

По его словам, если Тегеран заинтересован в сохранении нормальных отношений с Тбилиси, дипломатам следует избегать подобных заявлений.

Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили и Алуда Гудушаури также заявили, что публикация выходит за рамки полномочий посла.

В парламенте сообщили, что этот вопрос планируется обсудить с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили после её возвращения в страну. Депутаты также ожидают реакции грузинского МИД.