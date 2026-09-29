Украина получит от Бельгии три истребителя F-16 до конца 2026 года, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Украина уже получила от Бельгии и других стран, в частности Испании, срочные поставки боеприпасов для F-16.