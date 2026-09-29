Самолет Ту-95 упал в Амурской области в безлюдной местности при выполнении учебно-тренировочного полета, сообщило Минобороны РФ.

Шесть членов экипажа погибли, еще один получил ранения.

В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Для установления всех обстоятельств происшествия к месту катастрофы вылетела комиссия ВКС России.

16:42 В селе Красноярово Амурской области России потерпел крушение военный самолет. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на борту находились семь военнослужащих. Шестеро из них погибли, еще один был госпитализирован.

Модель самолета и цель полета пока не уточняются.