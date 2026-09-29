Азербайджан и Иран обсудили развитие сухопутных, воздушных и железнодорожных маршрутов, а также укрепление транспортных и коридорных связей между двумя странами, сообщили иранские СМИ.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Иране, встретился с президентом Исламской Республики Масуд Пезешкианом.

Стороны отметили, что развитие сухопутных, воздушных и железнодорожных маршрутов создает основу для дальнейшего укрепления отношений между Тегераном и Баку.

Участники встречи также подчеркнули необходимость развития транспортных и коридорных маршрутов и более эффективного использования существующих возможностей.

Накануне в рамках визита азербайджанской делегации во главе с Шахином Мустафаевым в Иран состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.