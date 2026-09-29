Азербайджан и Беларусь обсудили расширение военного и военно-технического сотрудничества, а также применение передовых технологий, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе встречи с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом рассмотрел перспективы развития взаимодействия между двумя странами в военной и военно-технической сферах, а также возможности применения передовых технологий.

Стороны обменялись опытом в этой области и обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Белорусская делегация во главе с Пантусом находится в Азербайджане для участия в международной оборонной выставке ADEX-2026 в Баку.