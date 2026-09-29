Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отношения Вашингтона и Тегерана могут существенно улучшиться, если Иран изменит свое поведение в отношении США и подтвердит это на практике.

«Если иранцы изменят свои действия в отношении Соединенных Штатов, тогда да, появится возможность для гораздо лучших отношений. Но мы должны на деле увидеть изменение их поведения», – подчеркнул Вэнс в интервью порталу Rumble.

Он также заявил, что Вашингтон допускает возможность заключения соглашения с Тегераном.

«Но для этого Иран должен вести себя соответствующим образом», – заявил Вэнс.

По его словам, иранская сторона также должен выполнять свои обязательства перед США.

Вэнс отдельно отметил, что, по оценке американской стороны, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив.