Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отношения Вашингтона и Тегерана могут существенно улучшиться, если Иран изменит свое поведение в отношении США и подтвердит это на практике.
«Если иранцы изменят свои действия в отношении Соединенных Штатов, тогда да, появится возможность для гораздо лучших отношений. Но мы должны на деле увидеть изменение их поведения», – подчеркнул Вэнс в интервью порталу Rumble.
Он также заявил, что Вашингтон допускает возможность заключения соглашения с Тегераном.
«Но для этого Иран должен вести себя соответствующим образом», – заявил Вэнс.
По его словам, иранская сторона также должен выполнять свои обязательства перед США.
Вэнс отдельно отметил, что, по оценке американской стороны, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив.
«Мы считаем, что Моджтаба Хаменеи жив. Конечно, я не знаю этого наверняка – я никогда его не видел. Но имеющиеся у нас данные говорят о том, что он жив», – добавил вице-президент.