Подготовка возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не началась, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока не началась», – сказал Ушаков в интервью «Вести».

При этом он сообщил, что Путин, очевидно, примет участие в саммите. По словам Ушакова, Россия получила приглашение, поэтому ее участие в мероприятии ожидается.

В Кремле также рассчитывают, что председатель КНР Си Цзиньпин может выступить инициатором трехсторонней встречи с участием Путина и Трампа.

«Если там будет президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия — председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации этой трехсторонней встречи», – сказал Ушаков.

Напомним, саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.