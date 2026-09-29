Президент США Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном может завершиться «очень скоро», и назвал конфликт одним из важнейших событий своей администрации.
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Дела у них идут очень плохо. Очень скоро это закончится», – заявил Трамп во время выступления на конференции в Вашингтоне, посвященной технологиям в сфере искусственного интеллекта.
По его мнению, после завершения войны цены на нефть начнут снижаться.
Трамп также похвалил себя и свою команду.
«В будущем, когда будут писать историю нашей страны, скажут, что война с Ираном стала одним из важнейших наших дел», – сказал президент США.
В ходе выступления Трамп затронул и тему своей зарплаты, заявив, что не получает ее.
«Я не получаю свою зарплату. И мне за это кто-нибудь говорит спасибо? Никто. Никто не говорит: «Большое вам спасибо, сэр». Ох, ну и ну…» – сказал он.
Говоря о критике со стороны СМИ, Трамп предложил заменить привычное для него выражение «фейковые новости» на «искусственные новости».
«Забудьте о «фейковых новостях». Теперь я буду называть их «искусственными новостями». Мне это нравится», – заявил президент США.