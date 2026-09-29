Бакинский «Сабах» завершит продажу единых билетов на четыре домашних матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 1 октября в 12:00.

Как сообщили в пресс-службе клуба, после этого начнется продажа билетов на каждую встречу отдельно. Дату начала индивидуальной продажи и другие подробности объявят дополнительно.

Пакет дает возможность посетить домашние матчи «Сабаха» против чешской «Славии», дортмундской «Боруссии», испанской «Барселоны» и итальянского «Наполи». При этом владелец пакета сможет занимать одно и то же место на всех четырех играх.

В клубе отметили, что интерес к новому формату превысил ожидания. По данным «Сабаха», высокий спрос наблюдается на все четыре встречи.

Болельщики, желающие посетить все домашние матчи с одного места, могут приобрести пакет до 12:00 1 октября.