Президент ФИФА Джанни Инфантино ознакомился с подготовкой к чемпионату мира в Баку.

Как сообщили в АФФА, в рамках визита президент национальной ассоциации Ровшан Наджаф и Джанни Инфантино посетили футбольную базу, строящуюся в поселке Говсан, где будут проходить матчи чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди игроков до 15 лет (U-15).

Президенту ФИФА подробно рассказали о ходе строительных работ на комплексе, состоящем из 10 футбольных полей, и подготовке к соревнованиям.

Отмечается, что чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 пройдут впервые в истории.