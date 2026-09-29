Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо подготовку страны к зиме, включая увеличение и защиту генерирующих мощностей.

Зеленский поблагодарил ЕБРР за поддержку и отметил, что Украина рассчитывает на ее продолжение. По его словам, благодаря сотрудничеству с банком стране удалось увеличить и защитить мощности по производству электроэнергии.

Стороны также обсудили энергетику, логистику и работу дата-центров, которые, по словам Зеленского, регулярно подвергаются российским ударам.

Отдельное внимание уделили восстановлению поврежденной инфраструктуры, дополнительной поддержке населения и экономики, а также привлечению инвестиций для поддержки украинского экспорта.

Зеленский также отметил необходимость финансовой и инфраструктурной поддержки экспорта продовольствия из Украины. По его словам, из-за российских ударов значительная часть украинских продовольственных товаров остается внутри страны, хотя от их поставок зависят государства разных континентов.

