ЕС в этом году уже потратил более €100 млрд дополнительных средств на импорт энергоносителей при прежних объемах поставок, предстоящая зима может оказаться сложной, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Мы уже превысили €100 млрд, которые заплатили дополнительно за поставки энергии в этом году, не получив ни одной дополнительной молекулы газа или нефти», – сказал Йоргенсен журналистам перед началом неформальной встречи министров энергетики ЕС в Дублине.

По его словам, ситуация демонстрирует уязвимость Евросоюза из-за зависимости от внешних источников энергии. ЕС значительно сократил зависимость от российских энергоресурсов, однако по-прежнему остается подвержен влиянию мировых цен, что отражается на потребителях и промышленности.

«Вывод для меня очень ясен: нам необходимо избавиться от этой зависимости», – заявил еврокомиссар.

По его словам, импортируемое ископаемое топливо необходимо постепенно заменять производимой в Европе возобновляемой энергией и электроэнергией. В этой связи Еврокомиссия ранее в этом году представила план действий по электрификации и сейчас ведет переговоры с Европарламентом и Советом ЕС о пакете мер в сфере электросетей.

Йоргенсен также сообщил, что поручил своим службам изучить юридические возможности отсрочки вступления в силу части требований регулирования ЕС по выбросам метана, касающейся импорта.

По его словам, это связано с трудностями, с которыми сталкиваются государства-члены при реализации этих требований. Именно они обратились в Еврокомиссию с просьбой изучить возможность отсрочки.

«Мы входим в зиму, которая сейчас выглядит настолько сложной, что хотим устранить любые неопределенности, которые возможно устранить», – заявил еврокомиссар.

При этом Йоргенсен подчеркнул, что ЕС пока не находится в энергетическом кризисе и не ожидает проблем с безопасностью поставок. Он отметил, что возможная отсрочка не означает ослабления климатических целей ЕС. По его словам, дополнительное время страны должны использовать для подготовки к выполнению новых требований.