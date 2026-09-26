США не включили ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине, несмотря на просьбы Киева о дополнительных поставках этих вооружений, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«В перечень военной техники не вошли ракеты Patriot. <…> Конфликт в Иране и украинский кризис истощили мировые запасы ракет Patriot, а Киев настоятельно просит дополнительные поставки», – говорится в публикации.

Как отмечают источники, администрация Трампа планирует использовать выделенные Конгрессом 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако, как сообщил один из источников, в перечень не вошли ракеты для комплексов Patriot, несмотря на дефицит ракет ПВО у ВСУ.