Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что благодаря «решительному и дальновидному лидерству» президента США Дональда Трампа удалось спасти сотни миллионов жизней в Южной Азии.

По словам Шарифа, своевременное вмешательство Трампа произошло в решающий момент, когда две ядерные державы оказались на грани полномасштабной войны.

«Кто знает, каких масштабов разрушения удалось избежать, если бы президент Трамп не вмешался в этот критический момент».

Шариф подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы Южная Азия больше никогда не оказалась на грани подобного конфликта.

