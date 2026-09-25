Руководство Министерства обороны понаблюдало за ходом тренировок в рамках совместных военных учений «Сила единства – 2026», проводимых в нашей стране с участием военнослужащих трёх стран.

Сначала в едином штабе, сформированном в рамках учений, руководящему составу были представлены доклады о решениях командного состава по планированию и проведению совместных операций, сообщает минобороны.

Затем в развернутом на территории учений полевом госпитале министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что мобильный полевой госпиталь, оснащённый современным оборудованием для оказания медицинской помощи второго уровня по стандартам НАТО, полностью готов к приёму больных и раненых.

Затем руководство Министерства обороны ознакомилось с условиями социально-бытового обеспечения, созданными для участников учений, и посетило общежитие и столовую.

Было доложено, что в районах проведения учений созданы все необходимые условия для их организации на высоком уровне и для эффективной организации досуга военнослужащих.

В завершение министр обороны ознакомился с районом проведения совместных операций, понаблюдал за тренировками по подготовке к учениям и дал соответствующие поручения руководителям учений.