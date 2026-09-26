Разведывательное сообщество США полагает, что Саудовская Аравия допускает возможность создания ядерного оружия.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет издание, «секретные документы, переданные Конгрессу, содержат оценки разведывательного сообщества США, согласно которым Саудовская Аравия не исключает варианта развития программы ядерных вооружений». Газета отмечает, что это усилило беспокойство некоторых законодателей относительно заключенного президентом США Дональдом Трампом соглашения о поддержке мирной ядерной программы королевства. По их оценкам, это может способствовать разработке Эр-Риядом ядерного боезаряда и спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке.

По данным WP, члены Конгресса США от Демократической партии считают, что сделка Вашингтона и Эр-Рияда, допускающая возможность обогащать уран до 20%, может обернуться тем, что часть радиоактивных материалов может быть перенаправлена на военные нужды. Как поясняет издание, Конгресс проводит 90-дневную оценку этой сделки и может принять законопроект, блокирующий ее.