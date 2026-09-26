Тегеран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Иран передал Соединенным Штатам через Катар четкий семидневный план, если необходимые условия будут выполнены, пролив будет вновь открыт и нормальное судоходство возобновится за семь дней. Выбор за Соединенными Штатами», — сказал он журналистам.

Семидневный период плана Ирана стартует с момента его принятия США, на седьмой день Тегеран будет готов начать переговоры с Вашингтоном, отметил Арагчи. Он добавил, что требования плана аналогичны тем, что были в меморандуме о взаимопонимании с США.